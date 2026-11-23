Экономика Казани завершает девять месяцев 2026 года с неоднозначными результатами. Одни отрасли сохраняют устойчивость, другие столкнулись со спадом. Какие показатели радуют городские власти, что вызывает опасения и на чем держится экономика столицы Татарстана – в материале «Татар-информа».





Ильсур Метшин: «Стройка просела по всей стране. Второе место среди городов-миллионников, конечно же, почетное, но означает лишь, что мы меньше упали, чем другие»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объем отгруженных промышленных товаров вырос на 1,2%

По итогам девяти месяцев 2026 года промышленное производство в Казани сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Наибольший удельный вес в структуре экономики города по-прежнему занимает промышленность. Индекс промышленного производства за девять месяцев составил 99%. Необходимо отметить, что на сегодняшний день это отражение общероссийской тенденции: по данным Росстата, промышленное производство в целом по стране за январь – сентябрь показало низкую динамику», – отметил Шакиров.

При этом объем отгруженных промышленных товаров собственного производства вырос на 1,2% и достиг 647 млрд рублей.

Основой промышленности города остаются обрабатывающие производства. Устойчиво работают предприятия оборонно-промышленного комплекса и производства, ориентированные на экспорт. Наиболее заметный рост показали предприятия, выпускающие машины и оборудование, неметаллическую минеральную продукцию, электрооборудование, химические вещества и готовые металлические изделия.

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Зарплата на крупных и средних предприятиях Казани превысила 116 тыс. рублей

За январь – август 2026 года средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Казани выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 116 тыс. рублей, сообщил Шакиров.

«С начала текущего года темпы роста зарплат остаются высокими. Реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 3%», – отметил он.

Самые высокие зарплаты, превышающие средний показатель по городу в 1,4 раза, зафиксированы в научной и финансовой сферах, а также в области информации и связи.

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Сумма налогов от МСП в городскую казну увеличилась на 4%

Отдельно Шакиров остановился на ситуации в малом и среднем бизнесе, на который приходится треть экономики Казани. По его словам, в этом году предприниматели столкнулись с серьезными изменениями в налоговом законодательстве и высокой стоимостью кредитов.

С января порог годового дохода, позволяющий бизнесу на упрощенной системе налогообложения не платить НДС, снизился втрое – с 60 до 20 млн рублей. При этом основная ставка НДС выросла до 22%, а льготные тарифы страховых взносов были отменены.

«Несмотря на это, сектор демонстрирует стабильную динамику: количество хозяйствующих субъектов выросло на 2,5%, численность занятых – на 3%. Оборот малых предприятий составил 726 млрд рублей, сумма налогов от МСП в городскую казну увеличилась на 4% – до 10 млрд рублей», – подчеркнул Шакиров.

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Розничная торговля растет, инвестиции снижаются

За первое полугодие 2026 года оборот розничной торговли в Казани вырос на 7% и достиг 536 млрд рублей. Выручка предприятий общественного питания увеличилась на 8% – до 34 млрд рублей, объем платных услуг населению – на 5%, до 137 млрд рублей. При этом потребительские цены выросли на 7%.

В то же время инвестиционная активность снизилась. Вложения в основной капитал сократились на 17% – до 160 млрд рублей. По словам Шакирова, главная причина спада – высокая ключевая ставка.

«Тем не менее Казань остается в фокусе инвесторов», – добавил он.

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Коэффициент распроданности жилья составляет 79%

Спад наблюдается и в строительной отрасли Казани. Объем выполненных работ сократился на 21%. По словам Шакирова, главные причины – дорогие кредиты, снижение доступности рыночной ипотеки и ужесточение условий льготных ипотечных программ.

За девять месяцев 2026 года в городе ввели почти 639 тыс. квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на спад, Казань удерживает одну из самых устойчивых позиций среди миллионников. Коэффициент распроданности жилья составляет 79%, тогда как в большинстве крупных городов он опустился ниже 70%. Город наращивает объем сделок, избегая роста непроданных остатков», – подчеркнул заместитель руководителя исполкома.

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Безработица составляет 0,27%

Меняется ситуация и на рынке труда Казани. По состоянию на 1 октября в городе было зарегистрировано почти 1,8 тыс. безработных. Уровень официальной безработицы составил 0,27%.

При этом рынок труда постепенно переходит от острого дефицита кадров к более избирательному найму сотрудников.

Одной из проблем остается задолженность предприятий по зарплате.

«Однако сохраняется проблема финансовой дисциплины: задолженность по заработной плате в течение года составляла более 180 млн рублей. Благодаря межведомственному взаимодействию удалось погасить 145 млн рублей перед 720 работниками», – отметил Шакиров.

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«Драйвер роста – те, кто вкладывается в модернизацию, которых у нас, к счастью, большинство»

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя итоги, отметил, что основой городской экономики по-прежнему остается промышленность. При этом на обрабатывающие производства приходится 78% всего объема отгруженных товаров.

«Драйвер роста – те, кто вкладывается в модернизацию, которых у нас, к счастью, большинство», – добавил Метшин.

По словам мэра, зарплаты в городе растут не только в номинальном, но и в реальном выражении, с учетом инфляции. Это отражается и на потребительском рынке, который продолжает расти.

Главными рисками для экономики Казани Метшин назвал сокращение инвестиций и спад в строительстве.

«Стройка просела по всей стране. Второе место среди городов-миллионников, конечно же, почетное, но означает лишь, что мы меньше упали, чем другие», – заключил мэр Казани.