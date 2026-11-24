Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создан Организационный комитет по проведению в республике Года Минтимера Шариповича Шаймиева. Соответствующее распоряжение Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оргкомитет создается для организации взаимодействия органов государственной власти Татарстана, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений при подготовке и проведении в 2027-м мероприятий в рамках объявленного в республике Года Минтимера Шаймиева.

Новая структура нацелена на решение таких задач, как анализ хода реализации основных мероприятий, программ и отдельных мероприятий в рамках Года Шаймиева, а также целевого расходования выделенных на их проведение средств, разработка предложений по организации взаимодействия различных структур, оценка их эффективности и собственно обеспечение указанного взаимодействия.

Председателем оргкомитета стал сам Алексей Песошин. Его заместителями определены руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов и заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров. Секретарем оргкомитета назначена министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В следующем году первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 90 лет. По решению Раиса РТ Рустама Минниханова 2027-й в республике объявлен Годом Шаймиева.