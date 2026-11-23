Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Школьный экопатруль» пройдет 3 декабря в Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«За 12 лет действия проекта его юные участники помогли выявить и убрать более 51 тысячи несанкционированных свалок. Конкурс проводится в Татарстане с 2014 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Его главная цель – воспитать у школьников ответственное отношение к природе», – рассказали в пресс-службе.

Ученики сообщают о свалках в приложении «Я-школьник», присылают фото или видео и получают баллы за каждый выявленный случай. Экологи оперативно реагируют и устраняют нарушения.

Состязания проходят среди городских и сельских школ. Победителей определят в номинациях:

«Самый активный школьник» (1–4, 5–8 и 9–11 классы);

«Самый активный класс» (те же возрастные категории);

«Самая активная школа»;

«Лучший муниципальный район / городской округ».

На церемонии награждения также объявят победителей акции по сбору батареек. Призеров ждут дипломы и ценные подарки, будут работать интерактивные площадки

Организаторами конкурса выступают Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство образования и науки РТ и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Проект способствует формированию экологической культуры у подрастающего поколения и вовлекает молодежь в практическую охрану окружающей среды, что соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».