Представители региональной общественной организации Татарстана «Содружество пограничников» Аксубаевского района передали бойцам специальной военной операции мотоцикл. Церемония передачи техники состоялась в городе Болгар.

Технику предоставил участник СВО, житель Болгара Евгений Молчанов. Мотоцикл был передан по просьбе Рима Кашапова – бойца Содружества Казани, который занимается ремонтом мототехники и отправляет готовые машины на передовую.

В ходе поездки представители Аксубаевского района встретились с председателем Содружества Спасского района Рашидом Зиатдиновым. Собеседники за чаепитием обсудили совместную работу, планы и дальнейшее взаимодействие в патриотическом и гуманитарном направлениях.