Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до конца года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах страны, имеющих развитую добычу угля, и обеспечить реализацию этой программы.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся с 2 по 3 сентября этого года.

«<...> утвердить до конца 2026 года программу строительства центров обработки данных в субъектах Российской Федерации, в которых развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области – Кузбассе и Республике Саха (Якутия), и обеспечить реализацию этой программы», – сказано в тексте документа.

Ответственным за реализацию поручения назначен Премьер-министр страны Михаил Мишустин. Первый доклад он должен представить до 15 января 2027 года, а затем докладывать о ситуации один раз в год.

В ночь на 8 октября дроны Вооруженных сил Украины атаковали и полностью вывели из строя ЦОД «Яндекса» в Сасове Рязанской области мощностью около 12 МВт. В ночь на 9 октября был нанесен удар по дата-центру в Калуге мощностью 63 МВт, он вышел из строя частично. Наконец, в ночь на 11 октября подвергся атаке и остановил работу ЦОД во Владимире мощностью приблизительно 40 МВт. Удары привели к сбоям в работе сервисов.

Газета «Коммерсантъ» писала, что действия компаний по обеспечению защиты своих центров обработки данных от атак БПЛА могут привести к росту цен на облачные услуги.

Позднее, 2 ноября, Владимир Путин обязал центры обработки данных резервировать 10% мощностей для обеспечения при необходимости работы отечественных интернет-ресурсов.