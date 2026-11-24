Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Сегодня, 24 ноября, в районном центре Тюлячи Республики Татарстан установили памятный камень в ознаменование начала строительства Исламского национального центра «Ханская мечеть». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

К собравшимся обратился вице-премьер РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поздравил жителей Тюлячинского района и мусульманскую общественность в целом с началом возведения исламского центра.

Заместитель Премьер-министра Татарстана также отметил широкие возможности для получения религиозного образования, имеющиеся в республике, а также высоко оценил деятельность Духовного управления мусульман РТ и муфтия региона Камиля хазрата Самигуллина.

В свою очередь заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами и имам-хатыб мечети «Марджани» Равиль хазрат Зуферов поприветствовал мероприятие от имени председателя ДУМ республики и напомнил, что в исламе строительство мечетей является богоугодным делом.

Исламский национальный центр «Ханская мечеть» строится по образу древней Соборной мечети Великого Болгара, возведенной в XIII веке. Планируется, что стены центра облицуют натуральным песчаником в древнебулгарском стиле. Предполагается, что главный молельный зал будет вмещать 700 человек, а высота минарета превысит 32 метра.

При мечети откроется центр подготовки татарских хафизов и изучения арабского и старотатарского языков. В центре также будут работать с рукописями татарских богословов. В состав комплекса, помимо мечети с минаретом и административно-научного комплекса, войдут хозяйственный блок, дженазахана, детская площадка и автостоянка на 100 мест.

Помимо прочего, на территории комплекса «Ханская мечеть» Тюлячинское землячество «Якташлар» планирует обустроить родник.

Участниками церемонии, кроме упомянутых выше, стали делегаты форума «Деловые партнеры Татарстана», а также исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, заместитель муфтия Татарстана по работе по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Мансур хазрат Джалялетдинов, генеральный директор фонда «Вакф РТ» ДУМ РТ Фирдус Галиуллин, глава Тюлячинского района Татарстана Айрат Фатхуллин, имам-мухтасиб Тюлячинского района Исмагыйль хазрат Фаляхиев, первый заместитель министра спорта РТ Халиль Шайхутдинов, руководитель Представительства главы Чеченской Республики в Татарстане Эли Кагарбеков, режиссер телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Кадырова Ясир Ибрагим, председатель президиума Федерации корэш РТ Рустем Калимуллин, депутат Государственного Совета РТ, бывший глава Тюлячинского района Назип Хазипов и ряд других лиц.