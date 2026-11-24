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Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок банкротства для военнослужащих, заключивших контракт для выполнения задач специальной военной операции. Документ позволит при определенных условиях завершить процедуру банкротства и освободить военнослужащего от большинства долговых обязательств, если их общая сумма не превышает 10 млн рублей.

По словам депутата Государственной Думы от Татарстана Амира Хамитова, инициатива направлена на то, чтобы военная служба и выполнение боевых задач не становились для человека дополнительным источником финансовых проблем, а возвращение к мирной жизни не сопровождалось непосильной долговой нагрузкой.

«Человек, который принял решение встать на защиту страны, должен быть уверен, что государство не оставит его и его семью один на один с накопившимися финансовыми проблемами. Поддержка участников СВО не должна ограничиваться только периодом прохождения службы. Важно создавать условия, при которых после возвращения домой человек сможет спокойно заниматься восстановлением привычной жизни, работать, обеспечивать семью и строить планы на будущее. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Законопроект предлагает специальный механизм банкротства для военнослужащих, заключивших контракт для выполнения задач СВО. Если общая сумма требований кредиторов не превышает 10 млн рублей, суд по ходатайству самого военнослужащего сможет завершить процедуру банкротства и освободить его от большинства долговых обязательств. При этом предусмотрены исключения для отдельных видов задолженности, которые по закону не подлежат списанию», – отметил парламентарий.

«Не менее важная часть инициативы касается сохранения имущества. Предлагается исключать из конкурсной массы имущество стоимостью до 10 млн рублей сверх того имущества, которое уже защищено действующим законодательством. Это принципиальный момент: финансовые трудности не должны автоматически приводить к потере человеком всего, что он и его семья приобретали годами. Наша задача не просто предоставить возможность списать долги, а помочь человеку сохранить основу для нормальной жизни. При этом механизм должен работать адресно и справедливо, чтобы поддержка действительно доходила до тех, кому она необходима», – подчеркнул Амир Хамитов.

Депутат также обратил внимание на необходимость тщательной проработки условий применения нового механизма.

«Важно, чтобы при дальнейшей работе над законопроектом были четко определены категории граждан, которые смогут воспользоваться этой мерой, а также условия завершения процедуры банкротства. Здесь необходимо найти баланс между интересами военнослужащих и законными правами кредиторов. Социальная поддержка должна быть реальной, но при этом механизм ее предоставления должен быть понятным, прозрачным и исключать возможность злоупотреблений. Первое чтение– это возможность детально проработать положения документа и устранить вопросы, которые могут возникнуть при его практическом применении. Уверен, что при доработке удастся создать работающий инструмент дополнительной защиты участников специальной военной операции», – заключил Хамитов.

Ранее, в октябре, Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить правовую коллизию, возникшую из-за изменения законодательства. Появился риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.