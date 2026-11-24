Рейд ГАИ на перекрестках дорог пройдет в Казани завтра, 25 ноября. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Цель рейда – напомнить водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения и снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Во время рейда сотрудники ГАИ будут транслировать соответствующие аудиосообщения через громкоговорящие устройства.

Под усиленный контроль возьмут особо опасные перекрестки города: ул. Ленская – ул. Серова; ул. Татарстан – ул. Московская; ул. Некрасова – ул. Маяковского; ул. Губкина – ул. Зур Урам; ул. Даурская – ул. Зорге.