Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский, восстанавливающийся от травмы, рассказал, когда вернется в состав казанского клуба.

Хмелевский пропустил последние два матча команды и не полетел с ней на Дальний Восток.

По словам форварда, ему хочется помочь команде, особенно в такой сложный момент. Он надеется вернуться к началу домашней серии и отмечает, что травма не такая серьезная.

«Хочется помочь команде, особенно в такой сложный момент. Мне, кстати, всегда нравилось играть на Дальнем Востоке. Надеюсь, вернусь, когда начнется домашняя серия. У меня не такая серьезная травма. Просто надо было немного отдохнуть», — сказал Хмелевский в эфире «Ак Барс Шоу».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (4+5) очков в 28 играх.

Ближайший домашний матч «Ак Барс» проведёт 1 декабря с «Салаватом Юлаевым».