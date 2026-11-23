Очередная отправка гуманитарной помощи состоялась недавно. На передовую передали 85 маскировочных сетей и травяные сборы. Вернувшиеся из поездки волонтеры привезли новые просьбы от военнослужащих – в частности, их попросили изготовить окопные свечи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтерская группа сообща работает с сентября 2023 года. Как рассказала участница движения Флорида Шаехова, плести маскировочные сети женщины начали в прошлом году по инициативе Земфиры Хафизовой.

К работе также присоединяются жители района, школьные и дошкольные коллективы, мамы, которые приводят детей на занятия в Центр детского творчества.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к работе. Помощь нужна и в плетении сетей, и в заготовке трав для чая. Сейчас особенно востребованы душица, мята, листья смородины и другие травы, собранные и высушенные летом.

В Центре детского творчества волонтеры работают в утреннюю смену с 9:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Президент России Владимир Путин также отмечал вклад добровольцев, которые помогают военнослужащим и их семьям. На церемонии вручения Международной премии «Мы вместе» в декабре 2023 года он поблагодарил волонтеров за поддержку бойцов, находящихся на передовой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой