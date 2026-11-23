Глава Нижнекамского района Радмир Беляев поручил провести подробный анализ ситуации с подростковой преступностью и профилактической работой в школах. Эту тему он поднял на деловом понедельнике, комментируя в том числе происшествия с участием несовершеннолетних, случившиеся на прошлой неделе в Набережных Челнах и Мамадыше.

По словам Беляева, на республиканском уровне отмечается рост правонарушений с участием подростков. Несовершеннолетних вовлекают в мошеннические схемы, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Отдельную обеспокоенность вызывает проблема суицидального поведения детей и подростков, которая, как отметил глава района, касается и Нижнекамска.

Беляев подчеркнул, что профилактическая работа должна быть адресной: важно своевременно замечать тревожные изменения в поведении детей и подключать специалистов. В Нижнекамске с начала года действует муниципальная антибуллинговая программа. Глава района поручил продолжить ее реализацию в 2027 году и представить отдельный доклад о результатах на одном из деловых понедельников.

Управлению образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами, психологической службой и учреждениями молодежной политики предстоит оценить эффективность действующих мер, выявить проблемные вопросы и предложить дополнительные решения. В ближайшее время также состоится заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних с участием Беляева.