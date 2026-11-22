«Ак Барс» продлил серию поражений до четырех матчей и остался девятым на Востоке, опустившись по потерянным очкам на последнее место. Где казанцы теряют очки и хватит ли Дадонова и Галимова, чтобы забраться в зону плей-офф? Об этом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«Не добиваемся победы, где имеем преимущество»: почему атака «Ак Барса» не конвертируется в голы

«Авангард» открыл счет на 4-й минуте – отличился Александр Волков, поразивший ворота Максима Арефьева. Спустя 10 минут забил Константин Окулов. Гости в концовке периода отыграли одну шайбу: после контратаки отличился Дмитрий Кателевский, забросивший свою пятую шайбу в сезоне. Однако в середине второго периода Окулов в большинстве оформил дубль, вернув омичам преимущество в два гола. В концовке казанцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но больше забить не смогли – 1:3.

По ходу матча «Ак Барс» при счете 1:2 начал играть на характере и к концу первого периода превзошел хозяев по броскам в створ – 12 против 4. К середине второго периода у казанцев было уже 24 броска в створ – больше, чем за всю предыдущую игру со «Спартаком» (23, включая овертайм). Попытки были, но с реализацией у казанской команды стабильно плохо.

Ключевая тактическая проблема «Ак Барса» – не столько сознательная отдача инициативы, сколько неспособность ее удержать, когда противник заставляет принимать решения быстрее. С контролем шайбы все плохо: входить в зону приходится через вброс шайбы. При этом стоит похвалить звено Кателевского: каждый их выход на площадку напрягал «Авангард», они не только выполняли свою прямую функцию разрушения, но и лезли на ворота. Оба пропущенных в первом периоде гола – на совести нападающих: первый проспали при подключении, во втором случае дали шайбе дойти до ворот. Можно сколько угодно винить защитников, но обороняется, как известно, вся пятерка.

В составе казанцев опять не было Алексея Бывальцева. Главный тренер Анвар Гатиятулин объяснил его отсутствие ротацией и поиском оптимального рисунка, сославшись на приезд Ильи Сафонова.

«Мы проводили ротацию там, где у нас была глубина. Приехал Илья Сафонов – приняли такое решение. Тот состав, который есть на сегодняшний день, оптимален. Есть моменты, которые нужно поправлять, – работаем над ними. За последний отрезок в тех играх, где мы имели преимущество, мы не добиваемся победы. Это накладывает неуверенность на ребят, что передается на следующий матч», – сказал тренер.

Третьи в лиге по меньшинству – и провал в большинстве: арифметика проблем казанцев

«Авангард» тем временем выиграл пятую встречу подряд – это лучшая победная серия омичей в этом сезоне, и с выходом игроков после травм (Дамир Шарипзянов и Максим Лажуа) клуб прибавил. «Ак Барс» же в ноябре проиграл 7 матчей из 9 и до сих пор находится вне зоны кубковой восьмерки на Востоке. Календарь составлен так, что казанцы провели больше матчей, чем все остальные команды (по сравнению с некоторыми – на четыре больше). Так что после четырех поражений подряд «Ак Барс» опустился на последнее место Востока по потерянным очкам.

Арефьев провел третий матч в воротах, отразив 33 броска в створ. В двух пропущенных шайбах его винить трудно: голкипер был сконцентрирован. Лидером по набранным очкам остается Григорий Денисенко – 21 (7+14) балл с показателем полезности «минус 7». Сафонов сыграл третью игру после возвращения из АХЛ, но результативными действиями вновь не отметился. В составе гостей было только одно изменение: в нынешнем сезоне дебютировал Артур Бровкин, недавно подписавший с клубом односторонний контракт. Он вышел в четвертом звене вместо Дениса Комкова.

Максим Бровкин Фото: ak-bars.ru

Отдельная проблема «Ак Барса» – большинство. В меньшинстве команда занимает третье место в лиге (87,1%), но вот с численным преимуществом проблемы: всего 16,1% реализации (14 реализованных попыток из 87).

«Будем смотреть»: приезд Дадонова, возвращение Галимова и борьба за зону плей-офф

В декабре к казанцам присоединится Евгений Дадонов, ожидается также восстановление после травмы Артема Галимова. Но двух нападающих вряд ли хватит, чтобы забраться повыше в зону плей-офф. На вопрос, кто может стать партнерами Дадонова по тройке, Гатиятулин ответил так: «Перед началом сезона говорил, что важно на начальном этапе понять потенциал команды. В прошлом году мы прикидывали тройку Барабанов – Хмелевский – Денисенко, думали, что по потенциалу она будет одной из лучших, но она нахватала минусов. Он [Дадонов] приедет, будем смотреть».

Кроме того, стало известно, когда ждать возвращения Галимова. Гатиятулин сообщил, что недели через две форвард будет готов играть: еще есть медицинские ограничения, но он уже набирает форму. Тренер назвал Артема одним из тех, кто определял игру команды, и отметил, что его отсутствие – существенная потеря на фоне и без того большого количества ушедших хоккеистов.

Артем Галимов Фото: ak-bars.ru

«Он прогрессирует во многих компонентах. Мы и так потеряли много игроков, еще остались без Артема – это существенная потеря», – подчеркнул он.

Из Омска «Ак Барс» отправится на Дальний Восток: 24 ноября казанцы сыграют с «Адмиралом» и 26-го – с «Амуром».