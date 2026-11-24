Итоги III Всероссийского проекта «Книжный поезд», посвященного 225-летнему юбилею Владимира Даля, подвели на пресс-конференции в ТАСС. В сентябре поезд стартовал из Гатчины и проехал через Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Волгоград до Сочи, объединив книжников со всей страны.

По словам президента фестивального движения «Книжные маяки России» Дениса Котова, в каждом городе проходило более 30 событий.

«Мало того, помимо российских участников к нам присоединились коллеги из Казахстана и из Турции, которые провели свои мероприятия», – отметил он.

Всего к проекту подключились 54 региона, было организовано около 500 событий, которые офлайн посетили 25 тыс. человек, а онлайн-трансляции собрали более 2 млн просмотров.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поблагодарила организаторов за визит. «Это действительно миссионерский, очень интересный, важный и значимый проект для нашей страны, для Республики Татарстан и для города Казани», – заявила она.

В будущем проект выйдет на новый уровень: организаторы планируют создать мультимедийные книжные вагоны для всех регионов России, чтобы каждый субъект мог представить своих авторов.

«Наш паровоз летит вперед к читающей России, другого нет у нас пути. Следующий книжный поезд ориентировочно стартует в октябре 2027 года», – резюмировал Денис Котов.