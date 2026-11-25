В 2026 году имущественные налоги и указанный в уведомлении НДФЛ за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 декабря включительно. Пенсионерам доступны федеральные льготы, которые могут заметно уменьшить сумму платежа, напомнил в беседе с RT первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

По его словам, по налогу на имущество пенсионер освобождается от платежа за один объект каждого вида. Льготу можно применить к одной квартире, части квартиры или комнате, одному жилому дому, одному гаражу или машино-месту; отдельные условия действуют для хозяйственных и творческих помещений. Парламентарий посоветовал проверить, что выбранная недвижимость находится в собственности и не используется в предпринимательской деятельности. При этом работающие пенсионеры пользуются льготой наравне с неработающими.

По земельному налогу база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного участка. В результате за участок площадью шесть соток налог обычно становится нулевым, а при площади десять соток расчет производится с оставшихся четырех, рассказал Чаплин.

Дополнительные земельные, имущественные и транспортные льготы устанавливаются в регионах и муниципалитетах, их условия зависят от места нахождения недвижимости или регистрации транспорта. По словам депутата, льготы часто применяются по сведениям, уже поступившим в налоговую систему.

Чаплин уточнил, что пенсионер может направить заявление о предоставлении льготы через личный кабинет налогоплательщика, почтой или через МФЦ. При наличии нескольких одинаковых объектов можно выбрать льготный – без такого выбора освобождение применят к объекту с максимальной исчисленной суммой налога.

При просрочке со 2 декабря начисляется пеня за каждый календарный день, включая выходные и день погашения долга. Дневная пеня равна сумме недоимки, умноженной на действующую ключевую ставку и разделенной на 300 и на 100. При ставке 14% долг 10 тыс. рублей дает около 4,67 рубля пени в день и 46,67 рубля за десять дней, частичная оплата уменьшает базу дальнейшего расчета, заключил Чаплин.