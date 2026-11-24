Горящую сухую траву в Альметьевском района Татарстане выявили во время космического мониторинга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Дистанционное зондирование планеты зафиксировало между селами Наратлы и Старая Михайловка образование высокотермальной сигнатуры. На место выехали сотрудники Госпожнадзора, которые установили, что траву поджег тракторист во время вспашки земли.

Мужчина не отрицал содеянное, заявив, что поджог травы поспособствует упрощению технологического процесса вспашки. Тем не менее, тракториста привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, назначив штраф в 5 тыс. рублей.