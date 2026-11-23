Нижнекамск рассматривает возможность запуска беспилотных трамваев. Если проект удастся реализовать, он может стать первым малым городом России, где появится такой транспорт. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.





Фото: пресс-служба Нижнекамска

Беспилотные трамваи: Нижнекамск изучает перспективы

На прошлой неделе делегация Нижнекамска посетила XX Международный форум «Транспорт России» в Москве. Одной из главных тем поездки стал беспилотный транспорт.

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Вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым Радмир Беляев посетил Центр исследования и разработки беспилотного транспорта. В Москве такая технология уже применяется на пассажирских трамваях на участке 15 км. Нижнекамская делегация познакомилась с ее работой и обсудила перспективы использования в Татарстане.

«Нижнекамск может стать первым малым городом страны, который внедрит беспилотный транспорт», – отметил глава района.

По словам Беляева, у города есть предпосылки для движения в этом направлении. В частности, обновляется трамвайный парк, при поддержке Раиса Татарстана ведется модернизация вагонов и инфраструктуры. Вместе с тем до возможного внедрения технологии предстоит оценить состояние путей, определить требования к оборудованию, проработать вопросы безопасности и экономической целесообразности.

«Нижнекамск уже включился в проработку этого вопроса. Мы договорились по некоторым позициям», – подчеркнул Беляев.

По его словам, сейчас предстоит продолжить встречи с разработчиками и проработать технические и нормативные условия.

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От ожидания автобуса по часу – к цифровому управлению перевозками

Еще несколько лет назад общественный транспорт был одной из самых острых проблем Нижнекамска. В 2021 году на городских линиях оставалось всего 14 автобусов основного и альтернативного перевозчиков. Жители жаловались на большие интервалы движения: на отдельных маршрутах транспорт приходилось ждать до часа.

«Мы слышим недовольство людей. Это касается как интервалов движения, так и качества подвижного состава», – пояснял тогда глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

В последующие годы город начал менять организацию перевозок и обновлять подвижной состав. В 2024 году власти говорили о переходе на автобусы большей вместимости и развитии трамвайного сообщения до промышленной зоны.

Постепенно на маршруты выходила новая техника: в частности, в 2024 году приобрели девять автобусов LOTOS-105, а в конце 2025-го – еще десять «Лотосов» для городских маршрутов и пять «НефАЗов» для пригородного сообщения.

Ежедневно общественный транспорт Нижнекамского района выполняет более 750 рейсов. Из них до 400 приходится на городские автобусы, 38 – на пригородные, 136 – на сезонные маршруты до садовых товариществ и еще 178 – на трамваи.

За девять месяцев 2026 года автобусы перевезли более 9 млн пассажиров, включая городские, пригородные и сезонные маршруты.

Следующий этап изменений связан с цифровыми технологиями. Нижнекамск стал первым городом в стране, где в рабочем режиме запустили комплексную систему управления городским транспортом «Яндекс Сити». Она позволяет отслеживать движение автобусов и трамваев, контролировать соблюдение расписания и анализировать пассажиропоток.

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Опыт Нижнекамска представили на федеральном уровне

В Москве Радмир Беляев также встретился с генеральным директором «Яндекс Транспорта» Денисом Касимовым. Они обсудили дальнейшее развитие системы управления транспортом.

Пассажиры смогут заранее узнавать, когда приедет автобус или трамвай. А транспортные службы – следить за соблюдением расписания, загруженностью маршрутов и при необходимости вносить изменения в их работу.

«Мы первые в стране, и приятно, что в Москве, на Охотном ряду, в выставочном зале весь стенд «Яндекс Транспорта» посвящен Нижнекамску», – отметил мэр.

«Рассмотрели и возможность проведения в Нижнекамске всероссийского семинара, на котором представим наш опыт внедрения этой системы коллегам из других регионов», – добавил Беляев.

Глава района также рассказал, что с работой цифровой системы познакомили Премьер-министра России Михаила Мишустина и представителей федеральных министерств.

«Считаю, что это очень достойный результат. У нас уже есть хорошие показатели: обеспечена прозрачность перевозок и субсидий, внедряется бескондукторная система, работают карты и приложения, пассажиры могут отслеживать время прибытия транспорта. И все это мы делаем практически без вложений – в пилотном режиме. Другие города тратят на подобные решения большие деньги», – отметил Радмир Беляев.

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На ремонт дорог направили более 9 млрд рублей

Отдельно на деловом понедельнике Беляев остановился на обновлении дорожной сети. Сегодня на балансе города находится 310 километров дорог. За последние семь лет отремонтировали 24 из 28 магистральных улиц, а также важные дороги промышленной зоны – Соболековскую и Чистопольскую.

Общая протяженность отремонтированных участков составила 73 километра. Помимо проезжей части обновляли тротуары, велодорожки, внутриквартальные проезды и освещение. Всего за этот период в дорожную инфраструктуру вложили более 9 млрд рублей. В 2026 году на ремонт дорог разных категорий направили 3 млрд рублей.

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Одним из недавних объектов стала проблемная, по словам мэра, улица Ахтубинская. После ремонта ее открыли на прошлой неделе. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», на них направили около 236 млн рублей.

Улица обеспечивает подъезды к станции скорой медицинской помощи, центральной районной больнице и пожарной части. Здесь обновили проезжую часть, обустроили тротуары и велодорожки, заменили освещение, установили дорожные знаки и средства обеспечения безопасности движения.

«Вместе с ДЭЗом и исполкомом мы формируем программу дорожных работ на 2027 год. В нее планируем включить много участков, которые годами нуждаются в ремонте. Приоритетом станут дороги промышленной зоны, а также улицы в населенных пунктах, расположенных в границах города, – улицы Субай, Ахтубинская, в поселке Строителей, Красном Ключе и других. Будем продолжать приводить в порядок сложные участки», – сообщил Радмир Беляев.

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Зимой в приоритете дороги и подходы к социальным объектам

Говоря о дальнейшей работе, глава района подчеркнул, что обновление дорожной сети не ограничивается ремонтным сезоном. С наступлением зимы особое внимание необходимо уделить содержанию улиц и пешеходных маршрутов.

«Прошу дорожные и коммунальные службы держать на постоянном контроле уборку улиц, тротуаров, остановочных площадок и подходов к социальным объектам», – поручил Беляев.

В первую очередь речь идет о маршрутах общественного транспорта, подъездах к больницам, школам, детским садам и другим учреждениям. При этом глава района призвал службы не ждать массовых жалоб жителей, а самостоятельно выявлять проблемные участки и своевременно устранять недостатки.