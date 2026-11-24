Государственная Дума приняла закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц с 1 января 2027 года.

В настоящее время МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Согласно принятому закону, с 2027 года показатель увеличится на 6,8%.

При этом на период 2027–2029 годов приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период минимальный размер оплаты труда будет определяться на основе прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как следует из заключения профильного комитета Госдумы, такой механизм позволит учитывать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистические данные.

Помимо этого, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.