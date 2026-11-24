Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

АО «Татэнерго» в текущем, 2026 году выполнило замену 101,7 километра трубопроводов тепловых сетей, что на 3 процента больше по сравнению с прошлым, 2025-м. Об этом было сказано сегодня на прошедшем в Доме Правительства республики заседании совета директоров, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ со ссылкой на материалы компании.

Указанный показатель включает в том числе и данные по Бугульминским теплосетям. Основные работы по-прежнему ведутся на Нижнекамских теплосетях: 56,2 километра с объемом замены 6,5 процента, рост к прошлому году составил 16 процентов. В целом по компании объем замены не превышает 3 процентов.

Члены совета директоров также обсудили другие аспекты подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Так, план по ремонту и техническому перевооружению оборудования электростанций и тепловых сетей выполнен полностью.

В рамках программы ремонта электростанций приведены в порядок 17 единиц основного оборудования: четыре энергетических котла, пять паровых и газовых турбин, пять генераторов, два силовых трансформатора и один высоковольтный выключатель.

Общие затраты на подготовку к отопительному сезону электрических станций и теплосетевых филиалов оказались равны 8,6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо прочего, произведено опробование источников на сжигание резервного топлива, сформированы необходимые запасы резервного топлива, материалов, запасных частей и комплектующих.

На основании приказа Министерства энергетики РФ АО «Татэнерго» получило паспорт готовности генерирующих филиалов к отопительному периоду 2026–2027 годов. Качественная оценка готовности компании сформирована на уровне 97 баллов со статусом «Готов».

Кроме того, участники совета директоров обсудили итоги деятельности компании за девять месяцев 2026 года. Выработка электроэнергии станциями «Татэнерго» превысила показатель прошлого года на 3 процента и достигла 11 937 млн кВт·ч.

При этом выручка компании за девять месяцев составила 56,6 млрд рублей, что на 14% выше показателя прошлого года. Просроченная дебиторская задолженность потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности по состоянию на 1 октября 2026 года составила 475 млн рублей.

Полезный отпуск тепловой энергии за январь – сентябрь 2026 года составил 7,1 млн Гкал, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Одной из основных причин роста полезного отпуска стало снижение средней температуры наружного воздуха в отопительный сезон 2026 года относительно 2025-го. Рост полезного отпуска был зафиксирован по всем группам потребителей.

На 1 октября 2026 общая дебиторская задолженность за отпущенную тепловую энергию составила 510,9 млн рублей, уменьшившись на 12% в годовом выражении. Просроченная дебиторская задолженность сократилась на 33%, до 86,3 млн рублей.