Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по числу инцидентов с автомобилями в сегменте КАСКО. Об этом говорится в исследовании ВСК, которое есть в распоряжении «Татар-информа».

Лидером рейтинга стали Москва и Московская область, на столичный регион приходится 27,93% обращений. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6,88%. Тройку замыкает Краснодарский край – 4,18%. На Татарстан приходится 3,99% обращений.

Чаще других происшествия по КАСКО в текущем году были выявлены у владельцев марок «ВАЗ» – 9,71%, Haval – 9,59% и Geely – 7,87%. При этом мужчины сталкиваются с подобными проблемами чаще женщин.