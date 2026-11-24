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В следующем году планируется начать ремонт плотины Нижнекамской ГЭС, по которой проезжают 45–49 тыс. машин в сутки. Второй этап ремонта запланирован на 2028 год. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства Татарстана министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Плотина 45 лет функционирует без ремонта. Советский задел прочности позволяет нам этим объектом пользоваться. Два года назад провели необходимые ремонтные работы на нижней части плотины. А ремонт проезжей части перенесли до той поры, пока не запустим обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Сейчас по нему в среднем проезжают 16 тыс. машин в сутки», – рассказал он.

По словам министра, с учетом того, что любой ремонт приводит к заторам на дорогах, подготовлено несколько предложений. В частности, рассматривается запуск кольцевого движения.

«Если плотину ремонтировать, то нужно одну половину закрывать. И мы хотим, чтобы во время ремонта, левая ли полоса ремонтируется, правая ли, трафик шел из Челнов в сторону Елабуги. Обратный трафик предполагается направить по мосту через Каму у села Котловка Елабужского района. Таким образом, через Нижнекамский объезд и въезд в Набережные Челны по Заинской дороге запустить кольцевое движение. Мы поговорили с руководством госкомпании „Автодор“ о том, чтобы максимально снизить стоимость проезда для закольцованного транспорта. Переговоры идут, пока отказа не получили», – отметил он.

Кроме того, рассматривается возможность организовать реверсивное движение в пиковые часы. Также прорабатывается вопрос о железнодорожных перевозках работников из Менделеевска и ОЭЗ «Алабуга». «Ведутся переговоры с предприятием „Аммоний“, чтобы их железнодорожные пути использовать для специальных составов», – уточнил Ханифов.

Стоимость работ, по его словам, оценивается в 750 млн рублей в год.