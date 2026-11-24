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Обеспечение стабильности поставок и гарантированного снабжения топливом потребителей представляет собой главную задачу на внутреннем топливном рынке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, открывая заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, сообщает пресс-служба Кремля.

«Здесь главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», – подчеркнул российский лидер.

Напомнив о принятых ранее решениях – от увеличения производства топлива до ограничения его экспорта, Путин заявил, что в итоге российские власти «сохранили стабильность внутреннего топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса».

«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались. Вместе с тем текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой», – признал вместе с тем он.

В этом контексте Президент РФ потребовал и в дальнейшем оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории страны, а также призвал «продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин заявил о неизбежности ответа на удары украинской стороны по объектам топливно-энергетического комплекса.