Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Нижнекамск может стать первым малым городом России, где начнут курсировать беспилотные трамваи. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев. Во время поездки на форум «Транспорт России» в Москве нижнекамская делегация познакомилась с работой беспилотного транспорта и обсудила перспективы внедрения технологии в Татарстане.

По словам Беляева, для этого предстоит оценить состояние трамвайных путей, требования к оборудованию, вопросы безопасности и экономическую целесообразность. Пока город находится на этапе проработки проекта.

Также глава района рассказал о развитии цифровой системы управления общественным транспортом «Яндекс СИТИ», которую уже используют в Нижнекамске. Ее опыт представили на федеральном уровне, в том числе Премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Кроме того, на деловом понедельнике обсудили обновление дорожной сети: за последние семь лет в нее вложили более 9 млрд рублей, а в 2026 году на ремонт дорог направили 3 млрд рублей.