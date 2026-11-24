Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, выступая на пресс-конференции ТАСС по итогам всероссийского проекта «Книжный поезд», подчеркнула значение чтения для будущего республики и страны.

«Читающий ребёнок сегодня — это здоровое, думающее, сильное поколение завтра. А читающий взрослый — это надёжная опора любознательного ребёнка. И только в этом взаимодействии и в бесконечной любви взрослых к детям, детей ко взрослым, а вместе — любви к книге, рождается сила нашей страны», – отметила она.

Фазлеева поблагодарила Фонд культурных инициатив, Союз писателей и организаторов за возможность принять «Книжный поезд» в столице республики, назвав проект «миссионерским, очень интересным, важным и значимым для нашей страны, для Республики Татарстан и для города Казани».

Вице-премьер отметила, что встреча проходит в рамках мероприятий, посвящённых 225-летию Владимира Даля. По её словам, «с помощью языка мы создаём образ будущего, договариваемся, соединяемся и побеждаем». Она также добавила, что проект способствует популяризации чтения и родного языка среди молодёжи.