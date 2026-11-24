Современные дети читают значительно меньше рекомендуемой нормы – около 15% школьников осиливают не более 12 книг в год. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам проекта «Книжный поезд», сообщил его руководитель Денис Котов.

«Сегодня, когда я спрашиваю детей в зале, сколько из них читает больше 12 книг в год, поднимают руку или встают около 15% детей. То есть работа предстоит большая», – констатировал спикер.

Котов назвал это явление «гиперцифрозом», ведущим к «острой хронической литературной недостаточности», и предложил бороться с ним с помощью «библиотерапии».

По словам эксперта, здоровый баланс – это не более трех часов в день перед экраном и не менее 30 минут в день с книгой. «12 книг в год – это культурный минимум для человека на пути саморазвития», – подчеркнул Котов.

Для исправления ситуации организаторы проекта запускают программу «Школа читающих детей», которая призвана объединить родителей, школы и социальных партнеров.