Предприниматели Татарстана привлекли около 1 млрд рублей господдержки через цифровую платформу МСП.РФ за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

По объему привлеченных через онлайн-сервис средств Татарстан уступил Краснодарскому краю, где бизнес получил 1,6 млрд рублей, и занял третье место вместе с Удмуртией, показатель которой также составил 1 млрд рублей.

Республика вошла в десятку регионов по объему господдержки предприятий приоритетных отраслей. За девять месяцев он превысил 8,6 млрд рублей. Из этой суммы 6,5 млрд рублей пришлось на обрабатывающие производства, 750 млн рублей – на IT-компании, 710 млн рублей – на гостиничный и ресторанный бизнес, около 700 млн рублей – на научно-техническую деятельность.

Татарстан также вошел в топ-5 российских регионов по приросту числа субъектов МСП в приоритетных отраслях. К началу ноября их количество увеличилось более чем на 7 тыс. Это на 1,7 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным. Основным инструментом взаимодействия бизнеса с инфраструктурой господдержки выступает цифровая платформа МСП.РФ.