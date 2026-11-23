Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ Михаил Абрамский и профессор кафедры цифровой аналитики и технологий искусственного интеллекта ИТИС Александр Елизаров были удостоены званий лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан. Награждение прошло 19 ноября в Музее истории Казанского университета по случаю 222-летия вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

За высокие профессиональные заслуги они также получили Почетные грамоты Министерства образования и науки РТ. Награды вручил Президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.

Проректор по административной работе – руководитель аппарата КФУ Сергей Прохоров, вручая награды, подчеркнул, что в зале собрались люди, благодаря которым университет успешно функционирует.

«Сегодня в зале те люди, благодаря которым университет слаженно, четко и успешно функционирует. Мы ценим вашу выдержку, умение работать в тех ситуациях, когда как будто бы времени на решение вопросов абсолютно нет, и тем не менее вы успешно с этим справляетесь», – отметил он.

Директор Департамента внешних связей Ольга Вершинина поделилась впечатлениями от награды.

«Безусловно, это большая честь – принять участие в сегодняшней церемонии и получить свидетельство о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан из рук руководства нашего университета», – рассказала она.

Доцент кафедры педагогики Айгуль Хафизова, также получившая почетную грамоту, назвала университет своим вторым домом.