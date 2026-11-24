Государственная программа «Пушкинская карта» в 2027 году продолжит работать в прежнем формате, а дополнительные предложения отдельных банков остаются частными инициативами и не меняют общих правил программы.

Участниками по-прежнему могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно. По данным ВТБ, выступающего банком-оператором программы, в 2026 году держатели оформили более 8 млн «пушкинских карт», а совокупные траты по ним превысили 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране.

При этом отдельные банки запускают собственные акции для участников программы. Так, ВТБ анонсировал предоставление скидки на покупку билетов через свой афишный сервис в 2027 году. Скидка предоставляется в форме промокода, начисление которого предусмотрено при соблюдении ряда условий.

Дополнительно требуется совершить траты не менее 100 рублей по дебетовой карте в период акции, а также не менее 3500 рублей по «Пушкинской карте» до конца 2026 года. Начисление промокода запланировано на январь 2027 года, срок его использования – три месяца.

В банке подчеркнули, что акция носит ограниченный характер и распространяется не на всех держателей «Пушкинской карты». Полные условия акции размещены на официальном сайте кредитной организации.

Для тех, кто не участвует в данной инициативе, базовая механика программы остается без изменений. Оформление «Пушкинской карты» по-прежнему доступно через портал госуслуг и в приложениях банков-участников. Участие в любых дополнительных программах носит добровольный характер.