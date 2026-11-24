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Банк России начнет передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, систематически получающих доходы от других физических лиц. Соответствующий закон приняла Государственная Дума, передает «Интерфакс».

Данный законопроект был внесен Правительством РФ в нижнюю палату парламента 30 сентября в рамках бюджетного пакета. При этом новая норма появилась в нем в составе поправок Министерства финансов ко второму чтению.

Теперь Центробанк станет передавать налоговикам сведения о гражданах, выявленные по результатам анализа операций по их счетам. Соответствующая норма внесена в статью 85 Налогового кодекса РФ, которая обязывает органы, организации и должностных лиц взаимодействовать с ФНС. Сейчас такие данные передают, в частности, Министерство внутренних дел, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы и Социальный фонд.

Признаки, свидетельствующие о систематическом получении доходов от иных физических лиц, а также форму, формат и периодичность передачи сведений должно определить соглашение Центрального банка и ФНС.

После получения таких сведений налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам этих граждан. На данный момент налоговики вправе запрашивать выписки по счетам граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, только после решения о взыскании задолженности, а также при налоговой проверке или истребовании документов. Однако в последних двух случаях требуется согласие руководителя вышестоящего налогового органа или ФНС.

Норма о передаче сведений Банком России в налоговые органы вступит в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на сведения об операциях, совершенных после указанного срока.

Кроме того, новелла вводит отдельную ответственность банков за сведения об открытии и закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков клиентов, которые переданы в налоговые органы вовремя, но не совпадают с данными банка. Речь идет о расхождениях в наименовании организации, номере счета, ИНН, ОГРН, а для граждан – в фамилии, имени, отчестве, дате рождения и реквизитах паспорта.

Штраф будет равняться 132 тыс. рублей по счетам и вкладам и 105 тыс. – по электронным кошелькам. Впрочем, финансовая организация окажется освобождена от штрафа, если сама обнаружит ошибку и направит в налоговый орган исправленные сведения до того, как расхождение выявила налоговая.

Вводится также ряд других новаций, включая распространение штрафных санкций за открытие счета при отсутствии сведений об ИНН клиента на счета граждан. Сейчас эта норма касается организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. Размер штрафа увеличится с нынешних 20 тыс. рублей до 66 тыс. Нормы о новых штрафах вступят в силу с 1 сентября 2027-го.