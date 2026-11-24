Украина в ходе конфликта с Россией должна соблюдать требования международного права и уважать интересы своих союзников. Об этом после атаки на российский сухогруз в Финском заливе заявил министр обороны Норвегии Туре Саннвик, передает агентство Reuters.

Руководитель военного ведомства королевства прокомментировал ситуацию на пресс-конференции по итогам встречи с украинским министром обороны Евгением Хмарой.

«Поэтому мы обсуждаем с ними этот вопрос (соблюдение международного права – прим. Т-и)», – сказал норвежский министр, но не стал уточнять, обсуждалась ли именно атака дронов на Балтике.

«Мы также уделяем внимание тому, что они (украинцы – прим. Т-и) должны уважать нашу потребность в стабильности в приграничных районах», – подчеркнул Саннвик, охарактеризовав диалог с Украиной по этому вопросу как «конструктивный».

Днем в субботу, 21 ноября, два беспилотника нанесли удар по российскому грузовому судну, шедшему из Санкт-Петербурга в Калининград. Об инциденте рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, уточнив, что сухогруз подвергся атаке в 3 морских милях (примерно 5,6 километра) от российской границы. Позднее командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин проинформировал, что экипаж пораженного сухогруза пришлось эвакуировать – он был доставлен на находившееся поблизости торговое судно, направляющееся в РФ.

Атака вызвала пожар на борту, который продолжался и 22 ноября. Один из членов экипажа пострадал в результате удара, о чем сообщил руководитель морских операций финской Погранохраны Юкка-Пекка Лумилахти. Уже поздним вечером воскресенья Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что пораженный БПЛА российский сухогруз покинул территориальные воды страны (произошедшее он охарактеризовал как «серьезный инцидент»).

Целью атаки беспилотников стал сухогруз Sparta II, находящийся под санкциями Соединенных Штатов (на основании связи с ООО «Оборонлогистика»). По данным источника ТАСС, на борту находились лакокрасочные материалы.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркивал, что заявления о защите Калининградской области являются не попыткой запугать страны Запада, а ответом на попытку запугать Россию. До этого он обещал уничтожать угрозы, связанные с гипотетической блокадой данного региона.