Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» (3:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ и прервал серию из четырех поражений подряд.

В воротах «Ак Барса» появился Тимур Билялов, пропустивший последние три матча.

В первых двух периодах команды забить не смогли, несмотря на перевес «барсов» по броскам — 27:16.

А за восемь минут до конца третьего периода счет открыл Никита Дыняк. Он забросил свою вторую шайбу в сезоне и прервал серию из 24 матчей без голов. Спустя несколько минут Дыняк оформил дубль и сделал счет 2:0.

За полторы минуты до конца хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота — Дыняк оформил первый хет-трик в карьере в КХЛ.

Билялов, отразивший все 25 бросков по своим воротам, во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Ак Барс» после этой победы вернулся в зону плей-офф, поднявшись на шестое место в таблице Востока.

В следующем матче 26 ноября команда сыграет в Хабаровске с «Амуром».