Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала самый неудачный Новый год в своей жизни. На церемонии премии VOICE Man Awards спортсменка вспомнила, как встретила праздник во время гастролей в Санкт-Петербурге. Тогда она осталась без близких и, по собственному признанию, остро ощущала одиночество.

«Единственный Новый год, который мне не понравился, я провела на гастролях в Санкт-Петербурге. Родителей с собой не позвала, поскольку им вряд ли было бы комфортно в гостинице. В итоге праздник прошел практически в одиночестве. Повторять такой опыт мне бы не хотелось», — сказала Загитова в беседе с NEWS.ru.

В обычной жизни Загитова старается не нарушать семейную традицию и проводит новогоднюю ночь вместе с родителями. Спортсменка отметила, что в этот раз также может выйти на работу 31 декабря, а присоединиться к праздничному застолью планирует позднее. По ее мнению, публичная деятельность не обязательно должна прекращаться в новогоднюю ночь, если у человека есть желание и возможность работать.

Кроме того, фигуристка призналась, что не придает особого значения праздничным нарядам и модным тенденциям. Вместо вечерних платьев и эффектных образов она предпочитает встречать Новый год в привычной домашней одежде — чаще всего в пижаме.