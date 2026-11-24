Фото: Юлия Комарова/ fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявит состав участников чемпионата России сегодня вечером.

Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.

Когана попросили прокомментировать информацию о том, что Камила Валиева пропустит чемпионат России.

Отвечать на вопрос напрямую он не стал.

«Мы объявим участников сегодня вечером, там посмотрите, кто участвует», — сказал Коган «Матч ТВ».

На сайте ФФККР информации о составе пока нет.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 17 по 20 декабря.