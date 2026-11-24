ФФККР объявит состав участников чемпионата России сегодня вечером
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявит состав участников чемпионата России сегодня вечером.
Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.
Когана попросили прокомментировать информацию о том, что Камила Валиева пропустит чемпионат России.
Отвечать на вопрос напрямую он не стал.
«Мы объявим участников сегодня вечером, там посмотрите, кто участвует», — сказал Коган «Матч ТВ».
На сайте ФФККР информации о составе пока нет.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 17 по 20 декабря.