Двенадцать уголовных дел завели в Татарстане на родителей, купивших своим детям-подросткам питбайки и мотоциклы. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Правоохранители отмечают, что во всех случаях родители приобретали и передавали детям технику в свободное пользование, осознавая, что подвергают опасности жизнь и здоровье своих чад. В итоге дети попадали в аварии, и в некоторых ДТП были пострадавшие.

В четырех случаях родителей привлекли к уголовной ответственности, а восемь уголовных дел еще находятся на стадии рассмотрения.

«Уважаемые родители! В очередной раз напоминаем: питбайки, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы — не детские игрушки. Задумайтесь о последствиях, к которым могут привести такие опасные развлечения», — говорится в сообщении ГАИ.