Врач-диетолог Дарья Русакова заявила о недопустимости хранения в холодильнике закрытых консервов. По ее словам, из-за влажности и конденсата жестяные банки могут заржаветь и потерять герметичность, а это грозит развитием в продуктах смертельно опасного ботулизма.

«Самое опасное, что может быть, – это ботулизм, потому что в бескислородной среде может активизироваться клостридиум ботулинум: ее токсин не меняет вкус и запах продукта, но смертельно опасен. Поэтому консервы в банке со ржавчиной, вздутием, вмятинами абсолютно непригодны в пищу, и не нужно экспериментировать», – предупредила эксперт в беседе с «Абзацем».

Русакова посоветовала хранить консервы в сухой кладовке или в шкафу с температурой до + 25 градусов, не выше.