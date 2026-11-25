Особую угрозу для домашних питомцев представляют искусственные новогодние елки, украшенные блестками и покрытые декоративным напылением. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, подобные изделия могут содержать химические вещества, способные выделять токсины при попадании в организм животного.

«Наибольшую опасность будут представлять елки, которые уже обработаны блестками, искусственным снегом и так далее. Это дополнительная химия. Чем разноцветнее елка, необычней, с большим количеством напылений, искусственного снега или со встроенными гирляндами, тем большую опасность для питомцев она представляет при случайном проглатывании», — сказал Шеляков в беседе с «Абзацем».

Ветеринар также обратил внимание, что чаще всего новогодние украшения и еловые иголки проглатывают кошки. Из-за особенностей строения челюстей животным сложно самостоятельно выплюнуть предмет, оказавшийся во рту. В результате инородное тело может вызвать кишечную непроходимость — опасное состояние, при котором нередко требуется экстренное хирургическое вмешательство.

Сложность заключается и в том, что признаки непроходимости легко спутать с симптомами пищевого отравления. Кошка отказывается от еды, становится малоподвижной, у нее появляется рвота. Владельцы могут решить, что питомец просто полакомился чем-то со праздничного стола, и отложить визит к ветеринару. Однако промедление в такой ситуации способно привести к тяжелым последствиям.