Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Из Алексеевского района Татарстана на Донецкое направление доставили десять автомобилей Renault Duster и гуманитарный груз для военнослужащих, в том числе уроженцев района. Машины уже передали бойцам, они задействованы в выполнении поставленных задач.

В отправке техники участвовал глава Алексеевского района Сергей Демидов. Он поблагодарил всех, кто помог подготовить автомобили и собрать гуманитарный груз. Отдельную благодарность руководитель района выразил Алексею Демидову. Военнослужащим он пожелал здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой с Победой.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Вместе с автомобилями бойцам передали строительные инструменты, маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые вещи.

К сбору помощи присоединились и жители старшего поколения села Тиган-Булак. Они подготовили маскировочные сети, чай и шерстяные носки. Собранную помощь принял руководитель Алексеевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан Виталий Уфимцев, который доставил ее к месту общей отправки.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Автомобили и гуманитарный груз предназначены для поддержки военнослужащих, обеспечения их транспортом, необходимым оснащением и вещами.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также необходимость объединения усилий государства, общественных организаций, предприятий и граждан в этом направлении.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой