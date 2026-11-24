Корреспондент «Татар-информа» Елена Фенина заняла первое место в номинации «Печатные СМИ» на Открытом всероссийском медиафоруме профессионального мастерства среди редакций и журналистов СМИ «Энергия победителей». Награду ей вручила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Здесь собрались члены редакций со всей страны. Здесь присутствуют наши герои - ветераны специальной военной операции. Я, от лица Министерства обороны, от лица государственного фонда "Защитники Отечества" хочу поблагодарить вас за ваш ежедневный, очень важный труд. <...> Спасибо огромное за вашу работу, за ваше творчество, за ваше неравнодушие и помощь!», – сказала Анна Цивилева перед церемонией награждения.

Форум нацелен на повышение престижа труда на предприятиях топливно-энергетического комплекса и статуса рабочих и инженерных специальностей, а также призван содействовать трудоустройству ветеранов СВО на предприятиях ТЭК.

На медиафорум «Энергия Победителей» поступило более двухсот работ о ветеранах СВО, трудящихся на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Материалы прислали представители всех ГТРК страны: телевидение и радио, а также печатные СМИ, и пресс-службы ТЭК. Откликнулись десятки регионов России, от Калининграда до Сахалина. Представлено 14 номинаций: «Портрет героя», «Разговор по душам», «С чистого лица», «Вернулся я на Родину», «Гордое имя наставник», «Надежный тыл», «В нерабочее время», «Быстрее, выше, сильнее», «Дети героев», «Источник энергии», «Человек с энергией», "Не стареют душой ветераны». В шорт-лист попали более сорока работ.

Номинации медиафорума позволили представить процесс социализации ветеранов СВО, показать героев в жизни после спецоперации. Журналисты рассказали о силе духи и стойкости ветеранов, которые несмотря ни на что, ведут активный образ жизни, занимаются спортом и патриотическим воспитанием детей.

Медиафорум профессионального мастерства среди редакций и журналистов организован Министерством энергетики РФ, ВГТРК, фондом «Росконгресс» и Государственным фондом «Защитники Отечества».

Корреспондент «Татар-информа» Елена Фенина представила на конкурс материал о ветеране СВО из Альметьевска Алексее Батырове, который рассказал, как, вернувшись с фронта, поступил в университет и работает нефтяником.