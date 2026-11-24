Фото: © канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Пожар, в результате которого едва не погибла женщина, произошел в Казани, в одном из домов по улице Рахимова. В спальной в трехкомнатной квартире горел матрас и другие вещи на площади 2 кв. метра. Пожарные обнаружили в комнате женщину, она задыхалась от дыма и получила ожоги.

62-летнюю женщину вынесли на носилках при помощи маски спасаемого. Пострадавшую госпитализировали с ожогами дыхательных путей, ноги и с отравлением продуктами горения. Предварительная причина происшествия – поджог, сообщает ГУ МЧС России по РТ.