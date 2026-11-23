Как развивается рынок жилья на восточном направлении Казанской агломерации и чем он отличается от других пригородов? Продолжая цикл материалов о недвижимости вокруг столицы Татарстана, «Татар-информ» разобрался, что происходит со строительством, ценами и арендой в Пестречинском районе и какие перспективы у этой территории.





Пестречинский район расположен к востоку от Казани. Его административный центр – село Пестрецы на реке Меше

Фото: © «Татар-информ»

География, население и точки притяжения

Пестречинский район расположен к востоку от Казани. Его административный центр – село Пестрецы на реке Меше. Здесь соседствуют лесные массивы, сельские поселения и крупные пригородные жилые комплексы. Наиболее заметные изменения в последние годы происходят в Куюках, Богородском, Кощаково и Новом Шигалеево.

Развитие ближайших к столице Татарстана населенных пунктов во многом связано с транспортной доступностью. При свободных дорогах из пригородных поселков до Казани можно добраться примерно за 20–30 минут, из Пестрецов – ориентировочно за 40 минут. Основные транспортные связи обеспечивают Мамадышский тракт и федеральная трасса М7 «Волга».

Близость к городу отражается и на демографических показателях. В марте 2025 года глава района Раис Сулейманов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил, что численность зарегистрированного населения достигла 68,2 тыс. человек. Фактически проживающих, по его словам, еще больше, а около 20 тыс. жителей ежедневно выезжают на работу в Казань и соседние муниципалитеты.

Рост населения особенно заметен в ближайших к столице поселках, где за последние годы появились крупные жилые массивы. При этом разные части района привлекают покупателей по своим причинам: одни выбирают близость к Казани, другие – инфраструктуру районного центра или возможность жить рядом с природой.

Близость к Казани не единственное преимущество населенных пунктов района. По словам бренд-менеджера загородной недвижимости компании «Этажи» Анны Трусовой, при выборе загородного жилья покупатели обращают внимание и на то, какие возможности для повседневной жизни есть поблизости.

«Куюки – один из самых развитых поселков, где есть и детские сады, и школы, и ТЦ, и все магазины и маркетплейсы. Кощаково – самый ближний поселок со всей инфраструктурой, а также рядом находится «Царево-Вилладж», где за пять минут можно добраться до кафе и парков, чтобы провести время с пользой. Пестрецы – районный центр, где собрана вся инфраструктура, есть МФЦ и хоккейный центр», – рассказала эксперт.

На Пестречинский район приходится около 8% всего жилья, введенного в Татарстане с начала 2026 года.При этом частные дома занимают все большую долю в общем объеме строительства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ИЖС обеспечивает почти 80% жилищного строительства

На Пестречинский район приходится около 8% всего жилья, введенного в Татарстане с начала 2026 года. Как сообщили «Татар-информу» в Минстрое РТ, к середине октября здесь построили 245,8 тыс. кв. метров жилья – почти столько же, сколько за весь 2025 год.

При этом частные дома занимают все большую долю в общем объеме строительства. В 2025 году на них пришлось 185,2 тыс. кв. метров, или 72% введенного жилья. За неполные десять месяцев этого года построили уже 194,1 тыс. кв. метров индивидуального жилья – почти на 9 тыс. больше, чем за весь предыдущий год. Доля ИЖС выросла до 79%.

По оценке Анны Трусовой, стоимость дома площадью около 80 кв. метров с участком от шести соток в Пестречинском районе начинается от 9 млн рублей. Земельные участки предлагаются ориентировочно по 450–600 тыс. рублей за сотку. Цена зависит от расположения, площади участка и наличия коммуникаций.

Сопоставимый уровень цен подтвердила и директор по продажам компании «Флэт» Динара Сунгатуллина. По ее данным, средняя стоимость домов в предложениях по Пестречинскому району составляет около 9,5 млн рублей, тогда как в Казани – 12,8 млн рублей. Таким образом, разница достигает примерно 26%.

Судя по масштабам намеченного строительства, частная застройка в Пестречинском районе продолжит расширяться. Один из наиболее крупных участков под освоение расположен в Куюках: здесь под индивидуальные дома планируют отвести почти 1,5 тыс. участков на территории более 313 гектаров. Согласно документации Минстроя Татарстана, вместе с жильем предусмотрено строительство школы на 1,2 тыс. места, трех детских садов и поликлиники. В перспективе на этой территории смогут поселиться более 5,2 тыс. человек.

В Куюках и Новое Шигалеево представлены как готовые квартиры, так и строящиеся жилые комплексы. Один из таких комплексов – «Царево Сити» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многоквартирный рынок: новостройки и цены

Хотя индивидуальные дома обеспечивают большую часть жилищного строительства Пестречинского района, в ближайших к Казани населенных пунктах сформировались и крупные жилые массивы с многоквартирными домами. Прежде всего, это Куюки и Новое Шигалеево, где представлены как готовые квартиры, так и строящиеся жилые комплексы.

Один из таких комплексов – «Царево Сити». По данным федеральной системы «Наш.дом.рф», здесь возводят девятиэтажный дом на 365 квартир. Его ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2028 года. Значимость многоквартирного сегмента для жилищного рынка Пестречинского района подтвердила и Динара Сунгатуллина.

«Говорить, что район развивается исключительно за счет индивидуального строительства, неправильно. Многоквартирное строительство здесь занимает заметное место: по данным Минстроя Татарстана, к началу мая 2026 года в районе ввели 11 коммерческих многоквартирных домов», – отметила эксперт.

При этом квартиры в Пестречинском районе обходятся покупателям дешевле, чем в Казани. По оценке Сунгатуллиной, осенью этого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках района составляла около 189 тыс. рублей, тогда как в столице Татарстана – порядка 255 тыс. рублей. Разница составила примерно 26%.

Если ориентироваться на эти показатели, квартира площадью 35 кв. метров обойдется примерно в 6,6 млн рублей в Пестречинском районе и в 8,9 млн рублей в Казани. Разница – около 2,3 млн рублей. При этом речь идет о расчете по средним ценам из разных выборок предложений, а не о сравнении двух конкретных объектов.

На вторичном рынке стоимость жилья еще сильнее зависит от расположения. По данным Сунгатуллиной, в Богородском сельском поселении, куда входят Куюки, средняя цена предложения составляет около 123 тыс. рублей за кв. метр, в Шигалеевском – 176 тыс. рублей. В Казани этот показатель достигает примерно 211 тыс. рублей. Таким образом, даже внутри Пестречинского района разница между локациями составляет более 50 тыс. рублей за квадратный метр.

Однако более низкая цена квартиры не означает, что покупатели всегда предпочитают ее частному дому. При выборе формата жилья необходимо учитывать не только первоначальную стоимость, но и будущие расходы на содержание недвижимости.

«МКД и ИЖС отвечают на разные запросы покупателей. Квартира – это, как правило, более доступный вход и меньше забот по эксплуатации. Дом выбирают ради площади, участка и другого качества жизни. Однако стоимость дома необходимо оценивать вместе с отделкой, коммуникациями и благоустройством. Утверждать, что один формат сейчас однозначно востребованнее другого, без районной статистики сделок было бы некорректно», – подчеркнула Сунгатуллина.

Развитие многоквартирных комплексов сформировало в ближайших к Казани поселках рынок долгосрочной аренды Фото: © «Татар-информ»

Аренда жилья: ставки и инвестиционная доходность

Развитие многоквартирных комплексов сформировало в ближайших к Казани поселках рынок долгосрочной аренды. Квартиры здесь снимают в том числе те, кто работает в столице Татарстана, но предпочитает более доступное жилье за ее пределами. Предложения аренды есть, в частности, в Куюках, Новом Шигалеево и Царево.

По оценке Динары Сунгатуллиной, осенью 2026 года студии и однокомнатные квартиры в Пестречинском районе предлагались в долгосрочную аренду примерно за 20–25 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные – за 25–30 тыс. рублей. Ставка зависит от расположения дома, состояния квартиры, наличия мебели и транспортной доступности.

«С инвестиционной точки зрения Пестречинский район интересен прежде всего возможностью выбрать объект с относительно небольшим бюджетом покупки. Однако доступная цена сама по себе еще не означает высокую доходность. Необходимо учитывать, кому квартиру можно будет сдать или продать, насколько удобно добираться до работы и сколько аналогичных объектов появится рядом», – отметила Сунгатуллина.

В качестве примера эксперт привела квартиру, покупка и подготовка которой к сдаче обошлись в 5,5 млн рублей. При арендной ставке 25 тыс. рублей в месяц годовой доход составит 300 тыс. рублей, а валовая доходность – около 5,5%. Если учесть один месяц простоя и ежегодные расходы в размере 50 тыс. рублей, доход сократится до 225 тыс. рублей, а доходность – примерно до 4,1% годовых. Расчет не учитывает ипотеку и возможное изменение стоимости недвижимости.

Дополнительную потребность в арендном жилье могут создать новые предприятия и расширение действующих производств. Например, в августе в индустриальном парке «Пестрецы» насчитывалось 16 резидентов и 86 сотрудников. К 2028 году здесь планируется создать 500 рабочих мест.

Однако не все новые сотрудники станут арендаторами. Как отметила Динара Сунгатуллина, часть вакансий могут занять жители района, которые сейчас ездят на работу в Казань.

«Дополнительный устойчивый спрос появится, если предприятия будут привлекать иногородних специалистов и семьи. Временный спрос со стороны строительных и монтажных бригад также возможен, но он не равнозначен долгосрочной потребности в жилье», – пояснила эксперт.

За предыдущие пять лет в Пестречинском районе построили четыре детских сада Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инфраструктура: что меняется в районе

Быстрое жилищное строительство увеличивает нагрузку на дороги, коммунальные сети и социальные учреждения. Особенно остро вопрос развития инфраструктуры стоит в ближайших к Казани поселках, где за последние годы сформировались крупные жилые массивы.

На муниципальном форуме «Работаем на результат!» в июле глава района Раис Сулейманов сообщил, что за предыдущие пять лет здесь построили две школы, пристрой к лицею «Алгоритм» на 618 мест и четыре детских сада. Кроме того, в Куюках на тот момент велось строительство еще одного детского сада на 340 мест.

За тот же период в районе построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. В Пестрецах после капитального ремонта открылся Дворец культуры, появились футбольный манеж и универсальный спортивный зал, а в Куюках оборудовали две спортивные площадки.

Одним из крупных коммунальных проектов стало строительство водовода Казань – Куюки протяженностью более семи километров. Работы завершили в 2025 году. Кроме того, за пять лет в районе построили и капитально отремонтировали свыше 30 километров дорог.

Изменения затронули и общественные пространства. В районном центре благоустроили парк Молодоженов, новые зоны отдыха появились в других населенных пунктах. По программе благоустройства обновили пять дворов в Пестрецах и три – в Кощаково.

Для новых жилых территорий социальные объекты предусматривают еще на стадии планирования. Так, утвержденный проект в Куюках предполагает строительство школы на 1,2 тыс. мест, трех детских садов общей вместимостью 480 мест и поликлиники на 120 посещений в смену.

Несмотря на уже построенные социальные и коммунальные объекты, расширение жилых массивов требует дальнейших вложений в инфраструктуру. По мнению Динары Сунгатуллиной, при оценке новых проектов покупатели будут все больше ориентироваться на фактическую обеспеченность территории необходимыми объектами.

«В ближайшие годы преимущество получат те проекты, где покупатель видит уже работающие дороги, коммуникации, школы и транспорт. Именно качество повседневной жизни будет определять, насколько успешно новые квадратные метры превращаются в востребованное жилье», – подчеркнула эксперт.

В одних локациях дальнейшее строительство связано с уже сложившимися жилыми кварталами, в других возможности для расширения застройки зависят прежде всего от развития инфраструктуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перспективы: где продолжится жилищное строительство

В ближайшие пять-десять лет Пестречинский район, по оценке экспертов, сохранит смешанную модель развития. Многоквартирные комплексы будут строиться преимущественно в уже сформировавшихся пригородных центрах, а индивидуальное строительство – осваивать новые территории.

При этом перспективы отдельных населенных пунктов будут различаться. В одних локациях дальнейшее строительство связано с уже сложившимися жилыми кварталами, в других возможности для расширения застройки зависят прежде всего от развития инфраструктуры. Динара Сунгатуллина выделила несколько территорий, где сохраняется потенциал для квартирного рынка и аренды.

«Потенциал квартирного рынка и аренды я бы прежде всего связывала с Новым Шигалеево, Царево и окружением Кощаково, где сочетаются жилищное строительство и новые производственные проекты. Куюки и Богородское сохраняют потенциал благодаря близости к Казани, но дальнейшее развитие здесь особенно зависит от инфраструктуры. Пестрецы имеют собственную перспективу как районный центр, где спрос теснее связан с местной занятостью и доходами населения», – отметила Сунгатуллина.

В сегменте индивидуального строительства перспективы связаны не только с появлением новых домов, но и с тем, какими будут будущие коттеджные поселки. Анна Трусова подчеркнула, что застройщики все чаще делают ставку на благоустройство территории, чтобы привлечь покупателей.

«Застройщики делают упор на развитие своих КП и на сегодняшний день продают не просто нарезанные земли, а делают асфальтные дороги, строят детские площадки, зоны отдыха, а также благоустраивают набережные и парковые зоны, чтобы людям хотелось не просто жить в своем доме, а наслаждаться всеми прелестями загородной жизни», – подытожила Трусова.

В перспективе, по словам экспертов, для Пестречинского района главным испытанием станет не количество новых домов, а способность превратить масштабные планы застройки в полноценные жилые территории. По мере расширения пригорода все острее будет стоять вопрос, успевают ли дороги, коммунальные сети и социальные объекты за ростом населения.