Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Набережных Челнах Инспекцией госстройнадзора РТ выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации очередного многоэтажного жилого дома, построенного по программе социальной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Вали Назмеева.

Речь идет о возведенном Государственным жилищным фондом при Раисе РТ доме в 78-м комплексе (адрес – ул. 40 лет Победы, стр. 7). Здание включает 161 квартиру общей площадью 9236,90 кв. метра.

Все квартиры имеют чистовую отделку. В каждой установлена сантехника, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, счётчики учёта воды и электроэнергии, а также регуляторы тепла.

В середине ноября сообщалось, что с начала текущего, 2026 года Госжилфонд построил и ввел в эксплуатацию в городах и районах Татарстана 38 домов на 2223 квартиры общей площадью 111,3 тыс. кв. метров. Это позволяет выполнять одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.