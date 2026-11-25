Исчезновение упоминаний об анонимности и обезличенности данных из лицензионного соглашения «Яндекс Браузера» не означает изменения объема и цели их обработки. Таким образом в пресс-службе корпорации «Яндекс» прокомментировали трансформацию формулировок в новой редакции документа, передает РБК.

Новая редакция лицензионного соглашения датирована 1 октября 2026 года. Анонимность и обезличенность передаваемых данных прежде фигурировали в разделе 5 документа («Прочие условия и уведомления»).

«Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом», – заявили в компании.

При этом в «Яндексе» заверили, что браузер из-за изменения текста соглашения не стал собирать больше данных или дополнительно связывать их с конкретными пользователями.

Вместе с тем в корпорации напомнили, что передаваемые данные помогают обеспечивать работу браузера и его функций, а статистика – находить и исправлять ошибки.

В пресс-службе добавили, что «пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохраненными данными в настройках браузера».

Ранее «Яндекс» объяснил, почему начал определять адрес по закладкам, тегам и меткам. До этого в компании сообщили, что после атак украинских беспилотников на свои дата-центры восстановили доступ к 97,16% клиентских данных, хранящихся на облачной платформе Yandex Cloud, тогда как оставшиеся 2,84% восстановить невозможно из-за критических повреждений оборудования и отсутствия бэкапов.