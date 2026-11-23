В Татарстане объявили конкурс на организацию питания в 124 детских садах пяти районов республики. На эти цели в 2027 году планируют направить 336,2 млн рублей. Информацию об открытом конкурсе в электронной форме разместил Госкомитет РТ по закупкам.

Питание будут организовывать для двух возрастных групп: детей от двух месяцев до трех лет и воспитанников старше трех лет. Стоимость одного дня питания на ребенка составит 146,55 рубля для младшей категории и 184,57 рубля – для старшей.

В перечень поставляемых продуктов включили около 180 наименований. Среди них хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макароны, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, овощи, фрукты, соки и орехи.

Подрядчик должен будет контролировать качество и безопасность продуктов, а также соблюдать требования технических регламентов и санитарных норм. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

«Эти условия – основа безопасного и полезного питания в детских садах», – подчеркнул он.

Услуги по организации питания будут оказывать с 11 января по 30 декабря 2027 года. Конкурс охватывает дошкольные учреждения Зеленодольского, Лаишевского, Кайбицкого, Верхнеуслонского и Тюлячинского районов.