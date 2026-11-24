Фото: rubin-kazan.ru

28 ноября «Рубин» примет «Акрон» на «Ак Барс Арене» в заключительном домашнем матче перед зимней паузой. Казанский клуб представил развлекательную программу для болельщиков.

Музыкант и блогер-миллионник Эльдар Джарахов выступит с номером и нанесёт символический удар по мячу перед началом игры. Музыкальную программу дополнит DJ-сет Сулеймана, который также станет соведущим матча.

В киберзоне пройдёт автограф-сессия с Денисом seized Костиным, экс-игроком Natus Vincere. На фуд-корте болельщики смогут встретиться с представителями «Амкала» Спиричем и Федосой, а также с игроками 2DROTS — BELKA и Ромео Нту.

На большом экране запланированы викторины, конкурс пенальти и другие активности. Для детей будут работать игровые зоны, а владельцев абонементов ждёт розыгрыш.

«Мы хотим, чтобы этот матч стал для болельщиков особенным событием. На стадионе встретятся футбол, музыка и киберспорт», — отметил президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

Стадион откроется в 12:00, начало матча — в 14:00.