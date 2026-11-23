В деревне Урумширма Тюлячинского района завершено строительство сельского дома культуры, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Новое одноэтажное здание площадью 388 квадратных метров рассчитано на 100 мест. В учреждении, где проживает более 200 человек, созданы условия для досуга: здесь разместились актовый зал, библиотека, гримерная, кабинет администрации, гардероб и санузлы. Для работы творческих коллективов закуплено необходимое оборудование. Входная группа адаптирована для маломобильных граждан. Территория вокруг здания благоустроена: уложены асфальт и брусчатка, посеян газон, установлены скамейки и урны.

В новом учреждении запланированы работа кружков, проведение концертов, спектаклей, праздников и кинопоказов.

Как ранее отмечал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, в текущем году в республике возводятся семь объектов культуры на общую сумму свыше 1,159 миллиарда рублей. В их число входят четыре объекта в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».