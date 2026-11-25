Путин поручил ввести принцип «бери или плати» для промпотребителей электричества
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии.
Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся с 2 по 3 сентября этого года.
В документе речь идет не только о применении принципа «бери или плати», но и об «оплате указанных услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности, заявляемой потребителями услуг при осуществлении технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям».
На первом этапе, который начнется с 1 января 2027 года, принцип будет применяться только к потребителям, вновь присоединяемым к электросетям. В дальнейшем Правительство должно будет рассмотреть вопрос о последующем его распространении на всех потребителей;
Ответственным за реализацию поручения назначен Премьер-министр страны Михаил Мишустин, он должен представить доклад до 1 февраля 2027 года.
Ввести механизм «бери или плати» (take or pay) в отношении новых потребителей электроэнергии с присоединенной мощностью от 670 кВт еще в феврале предложило Минэнерго РФ. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский тогда отмечал, что нововведение не затронет ни население, ни малый бизнес.