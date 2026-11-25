Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ обеспечить применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам рабочей поездки Путина во Владивосток, состоявшейся с 2 по 3 сентября этого года.

В документе речь идет не только о применении принципа «бери или плати», но и об «оплате указанных услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности, заявляемой потребителями услуг при осуществлении технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям».

На первом этапе, который начнется с 1 января 2027 года, принцип будет применяться только к потребителям, вновь присоединяемым к электросетям. В дальнейшем Правительство должно будет рассмотреть вопрос о последующем его распространении на всех потребителей;

Ответственным за реализацию поручения назначен Премьер-министр страны Михаил Мишустин, он должен представить доклад до 1 февраля 2027 года.

Ввести механизм «бери или плати» (take or pay) в отношении новых потребителей электроэнергии с присоединенной мощностью от 670 кВт еще в феврале предложило Минэнерго РФ. Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский тогда отмечал, что нововведение не затронет ни население, ни малый бизнес.