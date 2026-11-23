В Нижнекамске необходимо определить наиболее острые вопросы доступности городской среды, транспорта, социальных и медицинских услуг для людей с инвалидностью и подготовить предложения по их решению. Такое поручение на деловом понедельнике дал мэр города Радмир Беляев.

Он отметил, что в муниципалитете действуют программы реабилитации и социальной поддержки, ведется работа по созданию доступной среды. При этом нерешенные вопросы остаются.

Особое внимание Беляев призвал уделить участникам специальной военной операции, получившим инвалидность. По его словам, важно заранее создавать условия для их реабилитации, трудоустройства и возвращения к активной жизни. Также необходимо, чтобы сами военнослужащие и их семьи знали, куда обращаться и на какую помощь могут рассчитывать.

Мэр поручил профильным службам совместно с общественными организациями изучить реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, и выработать решения.

«Эта работа, конечно, не должна ограничиваться одной декадой», – подчеркнул Беляев.