26 ноября в лицее № 38 состоится встреча с матерями военнослужащих. Еще одно мероприятие пройдет 28 ноября в центре креативных индустрий «База». При поддержке общественной организации «Женщины Нижнекамска» здесь организуют праздничный марафон для женщин и семей с детьми.

Беляев обратился к руководителям предприятий и учреждений с просьбой поздравить матерей в трудовых коллективах. Главам сельских поселений, руководству Камских Полян и председателям территориальных общественных самоуправлений он поручил организовать праздничные мероприятия на местах.

Особое внимание мэр попросил уделить матерям, которые потеряли сыновей или ждут вестей о пропавших без вести военнослужащих, а также женщинам, воспитывающим детей в одиночку и оставшимся без поддержки близких.

«Важно, чтобы никто не остался без внимания», – подчеркнул Радмир Беляев.

В завершение обращения мэр поздравил жительниц города и района с наступающим Днем матери, поблагодарив их за любовь, заботу и поддержку детей.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 29 ноября.