В селе Ташлы Бавлинского района продолжают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Местные жительницы регулярно собираются в сельском Доме культуры, чтобы приготовить для военнослужащих домашнюю лапшу, чай и другие гостинцы.

Волонтерская команда из шести-семи человек каждую неделю занимается новым делом. В один раз женщины солят капусту, в другой – готовят лапшу. За одну встречу им удается сделать от шести до семи килограммов. Кроме того, сельчане приносят уже нарезанную и высушенную лапшу.

«На прошлой неделе мы готовили военнослужащим квашеную капусту. Какая бы помощь ни понадобилась, наша дружная команда всегда спешит на помощь. Отрадно, что на этот раз собранные гостинцы мы смогли передать нашему земляку-бойцу, который вернулся в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции. Он отметил важность такой поддержки и снаряжения, поступающего с тыла на фронт. Поэтому мы постараемся помогать, сколько сможем», – рассказала волонтер и организатор работы Гульнур Шарифуллина.

Вместе с Гульнур Шарифуллиной в волонтерской команде работают Альфия Шайхвалиева, Диляра Латыпова, Сания Надиманова, Фагима Шакирова, Кандия Шарифуллина, Нурия Давлетова и Гузалия Ахмадеева.

Среди участниц есть матери, которые ждут возвращения своих сыновей. Поэтому каждую посылку женщины собирают с особой заботой и добрыми пожеланиями.

«Мы хотим, чтобы они вернулись живыми и здоровыми», – поделилась Гульнур Шарифуллина.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.