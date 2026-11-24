Фото: Исламия Баянова (КФУ)

В рамках деловой программы Форума технических университетов России и Китая, который проходит в Казани с 23 по 25 ноября, КНИТУ-КХТИ и Шаньдунский нефтехимический институт (КНР) подписали меморандум о взаимопонимании.

Подписанию предшествовала рабочая встреча, на которой ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков подчеркнул, что интерес вузов друг к другу не случаен: ключевые направления китайского партнера – нефтегазовое дело, химическая технология и машиностроение – традиционны и для казанского технологического университета. Вуз уже сотрудничает с Китаем: действует программа двойных дипломов с Пекинским университетом химических технологий, преподаватели КНИТУ-КХТИ обучают студентов Ляонинского нефтехимического колледжа в Цзиньчжоу.

Секретарь партийного комитета Шаньдунского нефтехимического института Го Янь представила свою провинцию и вуз. Шаньдун – «северный экономический якорь» Китая: он занимает в стране третье место по валовому региональному продукту, здесь сосредоточены крупные морские порты и мощная промышленность, в том числе автомобилестроение. Дунъин, где расположен институт, – один из лидеров КНР по нефтехимии: здесь сосредоточены почти 300 профильных предприятий, четверть химического производства провинции и более трети ее нефтеперерабатывающих мощностей.

По итогам встречи договорились о совместной образовательной программе «3+1» по направлению «Химическая технология», визитах преподавателей КНИТУ-КХТИ в Шаньдун, а китайских – в Татарстан и участии казанских студентов в летней научно-образовательной школе в Шаньдуне. Рамки сотрудничества закреплены в подписанном меморандуме.