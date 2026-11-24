Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На содержание федеральных автомобильных дорог в Татарстане в этом году выделено 2,5 млрд рублей. Всего за год в нормативное состояние приведено 155 километров федеральных трасс в республике. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

«Главным проектом 2026 года стала реконструкция участка с 30-го по 43-й километр федеральной трассы Казань – Оренбург. В рамках работ проезжая часть была расширена с двух до четырех полос», – рассказал он.

Кроме того, по словам Нурмухаметова, капитально отремонтированы два участка общей протяженностью 17,6 километра – на подъезде к Ижевску в Менделеевском районе и на дороге Казань – Оренбург в Бавлинском районе. «На этих участках также увеличено количество полос движения с двух до четырех», – подчеркнул он.

На 16 участках трасс М7 «Волга», Казань – Оренбург и Казань – Буинск – Ульяновск общей протяженностью 128 километров уложены износостойкие и защитные слои, добавил начальник управления. «Работы на пяти участках были завершены досрочно – на год раньше запланированного срока», – заявил он.

По словам Нурмухаметова, отремонтированы мосты через реки Сухая Улема на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск и Шентала на трассе Казань – Оренбург, а также путепровод на 815-м километре М7.

В этом году установлено электроосвещение на участке М7 с 843-го по 857-й километр. «Теперь участок от Казани до автодороги М12 „Восток“ полностью освещен», – заметил он.

Приведение дорог в нормативное состояние способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.